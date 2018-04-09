"Зарабатывая до 50% за счет наценок на горячее питание в школах, его можно сделать более качественным", - Евгений Лазарев Общество

Евгений Лазарев Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Зарабатывая до 50% за счет наценок на горячее питание в школах, его можно сделать более качественным", - заявил депутат Гордумы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев в ходе пресс-конференции по вопросу организации питания в учебных учреждениях 10 апреля 2018 года.

"У организаций, которые обслуживают школы, появляются хорошие резервы по его качеству. Если это социально-ответственный бизнес, они могут расширить ассортимент", - сказал он после того, как генеральный директор ООО ТД "Народный" (обслуживают 44 школы города) Галина Калачева ответила, что наценки комбината на горячее питание в столовых составляют 20-50%, в буфете – 30% на все продукты.

Лазарев напомнил, что всего в городе 167 школ, из них, 12 школ - это предприятия закрытой сети. Там есть свои повара. Они закупают сами продукцию и готовят блюда. 44 школы обслуживает ТД "Народный", 110 школ - МП "ЕЦМЗ", и еще одна школа обслуживается коммерческой организацией "САЮС". Подобные наценки дают хорошие прибыли организациям, сказал он.

"У ЕЦМЗ годовая выручка по официальным данным составляет 2 млрд рублей. Если они такую же наценку делают, как ТД "Народный", в 20-50% на горячие блюда, то прибыль должна быть от 400 млн до 1 млрд рублей. При этом, они показывают прибыль только в 4 млн рублей. При таких расчетах, прибыль ТД "Народный" составляет порядка 300 млн рублей", - сделал предположение Лазарев.

Калачева сказала, что прибыль их предприятия не оценивается такими суммами, какие озвучил Лазарев, но на вопрос, каков ее размер, не ответила. "Это коммерческая тайна. Мы, конечно, не убыточные, но организация практически ничего не зарабатывает. Нам хватает на то, чтобы мы смогли безбедно жить, и на выплату зарплат поваров. Мы кормим 150 льготников бесплатно за счет комбината питания", - рассказала Калачева.

Журналисты заметили, что "безбедно жить" - это недостаточно корректный ответ на данный вопрос. Узнать, какова реальная прибыль МП "ЕЦМЗ" не удалось. Гендиректор Вячеслав Немцев на пресс-конференции не присутствовал.

Напомним, в марте руководство ЕЦМЗ предлагало повышать стоимость питания в нижегородских школах каждый год на уровень инфляции. При этом, нижегородцы жаловались депутатам Гордумы на качество питания в школах.

Как сообщалось ранее, прокуратура Нижнего Новгорода внесла представление Владимиру Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов.

Напомним также, что ранее гендиректором ООО "ТД "Народный" являлся председатель комиссии по соцполитике Гордумы Василий Пушкин. С января 2018 года руководителем предприятия стала Галина Калачева.