Популярные комментарии за год
19 марта 2018 15:55  [10704] "Мы стали свидетелями ряда неожиданностей в Нижегородской области 18 марта ", - Александр Прудник
21 сентября 2017 11:43  [8064] "Когда соберусь в отставку, тогда скажу", - Валерий Шанцев
07 декабря 2017 12:52  [7221] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
01 июня 2017 16:02  [6351] "Нижегородская администрация сообщила нам о получении новых маршрутных карт к вечеру 31 мая", - Дмитрий Савин
31 марта 2018 09:56  [5184] "Беспощадная экономическая статистика была озвучена на Столыпинском форуме ", - Денис Лабуза
11 мая 2017 18:18  [4772] "Если мы не решим вопрос с бывшими работниками "Газпрома", нам нужно будет писать заявления и расходиться", - Роман Антонов
06 февраля 2018 10:27  [3854] "Мы выступаем за то, чтобы к власти в Кстове пришел хозяйственник, насмотрелись уже политиков", - Роман Антонов
10 сентября 2017 16:25  [3751] "Небольшая явка не означает нелегитимность выборов", - Александр Суханов
17 января 2018 13:31  [3647] "Мы знаем, чем заканчиваются в Думе истории, когда начинают кого-то заставлять, приглашать в кабинеты", - Роман Антонов
16 августа 2017 16:18  [3349] "Больших или маленьких выборов не бывает, надо всегда бороться на пределе своих возможностей", - Сергей Раков
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2018 18:48  [234] Смена военно-спортивного лагеря "Весенний полигон 2018" завершилась в Нижнем Новгороде
10 апреля 2018 18:27  [73] Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 76 фасадов к 15 мая
10 апреля 2018 18:10  [113] Нижегородское правительство вводит особый режим посещения Кремля в период ЧМ-2018
10 апреля 2018 18:03  [107] "Зарабатывая до 50% за счет наценок на горячее питание в школах, его можно сделать более качественным", - Евгений Лазарев
10 апреля 2018 17:57  [448] Подрядчик завершил ямочный ремонт 145 кв. м. Мызинского моста в Нижнем Новгороде в преддверии капремонта
10 апреля 2018 17:33  [76] "Юнармия" и клуб "Пантера" показали свои навыки на мероприятии в честь 100-летия военкоматов в Нижнем Новгороде
10 апреля 2018 17:29  [87] Госдума одобрила закон об ужесточении требований к безопасности детского отдыха в РФ
10 апреля 2018 17:24  [115] "Три-четыре месяца необходимо для введения АСОП в регионе, нужна только политическая воля", - Сергей Зуденков
10 апреля 2018 17:16  [122] "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" получил 29 новых автомобилей 10 апреля
10 апреля 2018 17:04  [107] Число зарегистрированных пользователей на портале госуслуг в Нижегородской области выросло на 22% в I квартале 2018 года
Общество

"Зарабатывая до 50% за счет наценок на горячее питание в школах, его можно сделать более качественным", - Евгений Лазарев

10 апреля 2018 18:03  [107] Общество
Евгений Лазарев

Евгений Лазарев

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Зарабатывая до 50% за счет наценок на горячее питание в школах, его можно сделать более качественным", - заявил депутат Гордумы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев в ходе пресс-конференции по вопросу организации питания в учебных учреждениях 10 апреля 2018 года.

"У организаций, которые обслуживают школы, появляются хорошие резервы по его качеству. Если это социально-ответственный бизнес, они могут расширить ассортимент", - сказал он после того, как генеральный директор ООО ТД "Народный" (обслуживают 44 школы города) Галина Калачева ответила, что наценки комбината на горячее питание в столовых составляют 20-50%, в буфете – 30% на все продукты.

Лазарев напомнил, что всего в городе 167 школ, из них, 12 школ - это предприятия закрытой сети. Там есть свои повара. Они закупают сами продукцию и готовят блюда. 44 школы обслуживает ТД "Народный", 110 школ - МП "ЕЦМЗ", и еще одна школа обслуживается коммерческой организацией "САЮС". Подобные наценки дают хорошие прибыли организациям, сказал он.

"У ЕЦМЗ годовая выручка по официальным данным составляет 2 млрд рублей. Если они такую же наценку делают, как ТД "Народный", в 20-50% на горячие блюда, то прибыль должна быть от 400 млн до 1 млрд рублей. При этом, они показывают прибыль только в 4 млн рублей. При таких расчетах, прибыль ТД "Народный" составляет порядка 300 млн рублей", - сделал предположение Лазарев.

Калачева сказала, что прибыль их предприятия не оценивается такими суммами, какие озвучил Лазарев, но на вопрос, каков ее размер, не ответила. "Это коммерческая тайна. Мы, конечно, не убыточные, но организация практически ничего не зарабатывает. Нам хватает на то, чтобы мы смогли безбедно жить, и на выплату зарплат поваров. Мы кормим 150 льготников бесплатно за счет комбината питания", - рассказала Калачева.

Журналисты заметили, что "безбедно жить" - это недостаточно корректный ответ на данный вопрос. Узнать, какова реальная прибыль МП "ЕЦМЗ" не удалось. Гендиректор Вячеслав Немцев на пресс-конференции не присутствовал.

Напомним, в марте руководство ЕЦМЗ предлагало повышать стоимость питания в нижегородских школах каждый год на уровень инфляции. При этом, нижегородцы жаловались депутатам Гордумы на качество питания в школах.

Как сообщалось ранее, прокуратура Нижнего Новгорода внесла представление Владимиру Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов.

Напомним также, что ранее гендиректором ООО "ТД "Народный" являлся председатель комиссии по соцполитике Гордумы Василий Пушкин. С января 2018 года руководителем предприятия стала Галина Калачева.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph