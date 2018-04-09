"Завод Красный Якорь" предоставит главный приз для "Субботника по-канавински" в Нижнем Новгороде Общество

"Завод Красный Якорь" предоставит главный приз для "Субботника по-канавински" в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба завода сообщила 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, завод стал спонсором главного приза - автомобиля Lifan x50. Этот кроссовер и множество других ценных подарков будут разыграны на праздновании дня Канавинского района среди участников весенних субботников, организованных районной администрацией.

Генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь", председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин отметил, что предприятие поддерживает акцию, занимаясь благоустройством прилегающей территории.

"Деятельное участие в благоустройстве гораздо эффективнее жалоб на грязь, которыми полны соцсети и городские форумы. Это другой, более высокий уровень сознательности горожан, который и нужно поддерживать. И хотя канавинский опыт организации субботников пока не получил распространения, я надеюсь, что нижегородцы поддержат акцию в своих районах ради главного приза – чистоты наших дворов и улиц", - добавил Барыкин.

Напомним, месячник по благоустройству 2018 года стартовал в Нижнем Новгороде 5 апреля.