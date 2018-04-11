Нижегородские спортсменки Анастасия Седова и Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей от облправительства Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Обладательницы бронзовых медалей Олимпиады-2018 Анастасия Седова и Наталья Воронина получат по 1,8 млн рублей от правительства Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 апреля 2018 года.

Как сообщил и.о. замгубернатора Дмитрий Сватковский, врио губернатора Глеб Никитин принял решение о выделении 3 млн рублей нижегородским бронзовым призеркам зимних Олимпийских игр в Пхенчхане: лыжнице Анастасии Седовой и конькобежке Наталье Ворониной. Каждая спортсменка получит по 1,5 млн рублей. Кроме того, на основании областного закона спортсменкам также полагается единовременное денежное поощрение на сумму 300 тысяч рублей.

Напомним, что в марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении нижегородских спортсменок Натальи Ворониной и Анастасии Седовой медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Напомним, лыжница Анастасия Седова взяла "бронзу" в составе сборной российских спортсменок, выступающих под олимпийским флагом, на эстафете по лыжным гонкам 4x5 км. Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на дистанции 5000 м.