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Спорт

ЛУКОЙЛ поддерживает спортивные учреждения

15 апреля 2024 14:23  [120] Спорт

В физкультурно-оздоровительном центре "Здоровье" городского округа Навашинский Нижегородской области при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" и Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" установлен подъемник с электрическим приводом.

В 2023 году спортивное учреждение стало одним из победителей конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области. В рамках проекта по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья "Плыви, герой!" был приобретен подъемник с электрическим приводом. Устройство облегчает посещение бассейна не только посетителям с ограниченными возможностями здоровья, но и пожилым людям, которым сложно самостоятельно спуститься в воду и подняться обратно.  

"Когда родилась идея по установке подъемника с электрическим приводом в чашу бассейна, мы и не думали, что это найдет такой большой отклик среди жителей города. Глядя на искренние эмоции людей, которые не могли себе позволить посещать бассейн ранее, мы понимаем, насколько давно назрела необходимость в установке данного оборудования. Благодарим компанию "ЛУКОЙЛ" за поддержку такого социально значимого проекта", – сказала заместитель по спортивно-массовой работе МАУ "ФОЦ "Здоровье" Юлия Щаднова.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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