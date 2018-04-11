Сотни воздушных шаров запустили в небо в честь первого полета человека в космос в Нижнем Новгороде 12 апреля Общество

Фото: НРО "Единой России"

Сотни воздушных шаров запустили в небо в честь первого полета человека в космос в Нижнем Новгороде. Об этом НРО "Единой России" сообщило 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, в флешмобе приняли участие 250 школьников. Праздничная акция прошла на площадке у городского планетария при поддержке НРО "Единой России". Ровно в 9:07 под знаменитое "Поехали!" нижегородские школьники запустили в небо сотни воздушных шаров в память о первом полете человека в космос. Именно в это время 57 лет назад космический корабль "Восток" стартовал с космодрома "Байконур", советский летчик-космонавт Юрий Гагарин вошел в мировую историю как первый человек, совершивший полeт в космическое пространство.

Для участия в акции школьники подготовили оригинальные представления своих команд: название, девиз, эмблему и плакаты.

По словам депутата регионального Заксобрания, члена фракции "Единая Россия" Дмитрия Колыванова, обратившегося к школьникам с приветственным словом, День космонавтики – один из самых важных патриотических праздников. "В советское время каждый ребенок мечтал стать космонавтом, приятно видеть, что и сегодня интерес ребят к этой теме не угасает. Мы должны всячески способствовать тому, чтобы наши дети помнили и гордились подвигом, который совершил Юрий Гагарин и весь советский народ", - отметил Колыванов.

Кроме того, в рамках празднования Дня космонавтики ребята посетили нижегородский планетарий с экскурсией. При поддержке НРО "Единой России" для учащихся начальных классов нижегородских школ были организованы "Гагаринские уроки". Под проекцией звездного неба ребятам прочитали лекцию о солнечной системе, истории космонавтики, а также провели "космическую" викторину.