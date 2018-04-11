Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2018 10:17  [31] Апелляционный суд подтвердил штраф МРСК Центра и Приволжья в 600 тысяч рублей за завышение стоимости услуг
13 апреля 2018 09:40  [66] Холодная и горячая вода будет отключена в 13 домах в Канавинском районе Нижнего Новгорода 13 апреля
13 апреля 2018 09:20  [128] Нижегородский минздрав привлек к дисциплинарной ответственности 16 главврачей за различные нарушения
13 апреля 2018 08:23  [124] Четыре нижегородских автобуса арестованы по итогам проверок в апреле 2018 года
13 апреля 2018 08:19  [1036] Большинство нижегородцев просят вернуть маршруты Т-72, Т-55, Т-35 по итогам "горячей линии" в горадминистрации
12 апреля 2018 19:13  [1130] Нижегородская администрация рассчитывает на начало очистки Шуваловского канала до 15 апреля
12 апреля 2018 18:58  [952] "Информацию о расторжении со мной договора на право перевозок узнаю от журналистов, а не от властей", - Александр Комраков
12 апреля 2018 18:50  [1219] "Каргину необходимо упорядочить свои взаимоотношения с минтранспорта по подключению к АСКОП", - Владимир Панов
12 апреля 2018 17:43  [793] "Историческая справедливость восторжествовала", - Дмитрий Каргин
12 апреля 2018 17:23  [572] Нижегородское правительство распорядилось демонтировать троллейбусные провода на пл. Минина на время ЧМ
Общество

Холодная и горячая вода будет отключена в 13 домах в Канавинском районе Нижнего Новгорода 13 апреля

13 апреля 2018 09:40  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодная и горячая вода будет отключена в 13 домах в Канавинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 13 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, с 10:00 до 13:00 в связи с плановыми работами на сетях ЖКХ будет отключено горячее и холодное водоснабжение в домах: ул.Подворная, №№1, 3, 5, 2, ул.Архангельская, №№22, 24, 14, 17, 12, 7а, 20, 16, 7.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph