Холодная и горячая вода будет отключена в 13 домах в Канавинском районе Нижнего Новгорода 13 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодная и горячая вода будет отключена в 13 домах в Канавинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановыми работами 13 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Согласно информации, с 10:00 до 13:00 в связи с плановыми работами на сетях ЖКХ будет отключено горячее и холодное водоснабжение в домах: ул.Подворная, №№1, 3, 5, 2, ул.Архангельская, №№22, 24, 14, 17, 12, 7а, 20, 16, 7.