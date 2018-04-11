Водитель Mitsubishi погиб при лобовом столкновении с фурой в г.о. Бор Нижегородской области 12 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Mitsubishi погиб при лобовом столкновении с фурой в г.о. Бор Нижегородской области 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:00 на 24 км автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево. Согласно информации, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большергузом Freightliner.

В результате водитель легкового автомобиля погиб.