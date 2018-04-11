Фото:
Водитель Mitsubishi погиб при лобовом столкновении с фурой в г.о. Бор Нижегородской области 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 16:00 на 24 км автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево. Согласно информации, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большергузом Freightliner.
В результате водитель легкового автомобиля погиб.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+