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Происшествия

Водитель Mitsubishi погиб при лобовом столкновении с фурой в г.о. Бор Нижегородской области 12 апреля

13 апреля 2018 09:51  [383] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель Mitsubishi погиб при лобовом столкновении с фурой в г.о. Бор Нижегородской области 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 16:00 на 24 км автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево. Согласно информации, 44-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с большергузом Freightliner.

В результате водитель легкового автомобиля погиб.

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