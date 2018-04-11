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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Сормовском районе Нижнего Новгорода 12 апреля

13 апреля 2018 11:34  [46] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожности при курении в Сормовском районе Нижнего Новгорода 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома на ул. Планетная поступило в МЧС в 00:37. Пожарные эвакуировали из дома 10 человек, никто из них не пострадал. В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 10 кв. метров.

На месте пожара было обнаружено тело погибшего 52-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении мужчины.

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