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Происшествия

Полиция объявила в розыск жительницу Арзамасского района Нижегородской области и увезенного ей сына

13 апреля 2018 12:39  [83] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полиция объявила в розыск жительницу Арзамасского района Нижегородской области и увезенного ей сына. Об этом пресс-служба ГУ МВД РФ по региону сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, отец разыскиваемого ребенка обратился в полицию с заявлением, что 3 апреля Рузана Худоян забрала мальчика у школы в Княгинине и увезла его в неизвестном направлении. По решению суда пропавший восьмилетний Карем Амзоян должен проживать с отцом.

Приметы пропавшего мальчика: рост 120 см, худощавого телосложения, форма лица овальная, волосы короткие русые, брови дугообразные, нос прямой, губы средней толщины, глаза карие. Особые приметы: левша, разговаривает на русском и армянском языках. Был одет в школьную форму: белую водолазку, жакет синего цвета, брюки черного цвета, туфли черного цвета

Всех, кто имеет информацию о нахождении разыскиваемых матери и сына, полицейские просят позвонить в МО МВД России "Княгининский" по телефону дежурной части 8 (83166) 4-27-00; 8 (83166) 4-11-54 или по каналу связи 02.

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