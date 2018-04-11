Приставы арестовали автомобиль "УК Нижегородский дом" за долг перед "ТНС энерго НН" Общество

Судебные приставы арестовали автомобиль ООО "УК Нижегородский дом" за долг по электроэнергии в размере более 6 млн рублей. Об этом пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН" сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, для взыскания задолженности ПАО "ТНС энерго НН" обратилось с исками в арбитражный суд Нижегородской области. Решения по искам были полностью удовлетворены в пользу энергетиков.

10 апреля судебные приставы УФССП по региону арестовали имущество компании-должника – автомобиль "Тойота Хайлэндер" 2014 года выпуска. Сейчас приставами возбуждено сводное исполнительное производство по этому неплательщику на сумму более 3 млн рублей.

"ПАО "ТНС энерго НН" планирует и в дальнейшем совместно с судебными приставами проводить активную работу по выявлению, аресту и реализации имущества злостных должников за электроэнергию", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте "ТНС энерго НН" сообщало, что долг семи нижегородских ДУКов за электричество превысил 320 млн рублей.