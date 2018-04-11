"ЕЭС-Гарант" заменил на светодиодные почти 850 уличных светильников в Краснооктябрьском районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" завершил работы по замене 841 уличного светильника на светодиодные на территории Уразовского сельсовета Краснооктябрьского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании 13 апреля 2018 года.

Работы проводились в рамках энергосервисного контракта, заключенного между "ЕЭС-Гарант" и администрацией сельсовета.

Как отмечается в пресс-релизе, экономический эффект от замены светильников выражается в экономии 235,7 тысячи кВт*ч электроэнергии в год. "Суммарно за пять лет действия контракта администрация сельсовета сможет сэкономить на покупке электроэнергии не менее 8,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

"После установки светодиодных светильников у муниципального образования как заказчика остается 10% от достигнутой экономии ежемесячно, а после окончания срока действия контракта они смогут направить все 100% сэкономленных денежных средств на другие нужды района", - отметил директор Нижегородского филиала ООО "ЕЭС-Гарант" Александр Бобров.