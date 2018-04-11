Житель Сергачского района Нижегородской области подозревается в убийстве жены и тещи Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Сергачского района Нижегородской области подозревается в убийстве жены и тещи. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 13 апреля 2018 года.

По версии следствия, вечером 12 апреля в доме в c. Пожарки во время семейной ссоры подозреваемый нанес несколько ножевых ранений 47-летней жене и множественные ранения 71-летней теще. Тела погибших он перенес в сарай у дома. Потом мужчина уехал в соседнее село, где попытался покончить жизнь самоубийством. Перед этим он позвонил родственникам, которым сообщил о совершенном преступлении. Те, в свою очередь, вызвали полицейских, которые оказали подозреваемому помощь, и он остался жив.

Уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины возбуждено по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По предварительным данным, незадолго до убийства погибшая женщина написала заявление о разводе, на что подозреваемый, не желая расторгать брак, угрожал ей убийством. Опасаясь за свою жизнь, она попросила свою мать пожить какое-то время у них.

Подозреваемый задержан. Сейчас следователи СК проводят следственные действия с участием подозреваемого. Расследование по уголовному делу продолжается.