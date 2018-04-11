Минэкологии Нижегородской области открыло прием заявок на проведение детских экологических лагерей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минэкологии Нижегородской области открыло прием заявок на проведение детских экологических лагерей. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, заявки на проведение лагерей можно подать до 25 апреля, в том числе на организацию экспедиций, походов и смен.

Цели этого проекта – экологическое воспитание юных нижегородцев, формирование бережного отношения к родному краю, вовлечение в исследовательскую деятельность и популяризация здорового образа жизни.

"Кроме того, в экологических лагерях ребята учатся работать в команде и изучают природу родного края. Участниками экологических смен становятся, в том числе, и дети из малообеспеченных семей. Проект пользуется успехом у нижегородцев и был поддержан депутатами Законодательного собрания Нижегородской области", – говорится в сообщении

В 2018 году в регионе при поддержке минэкологии работали 15 летних экологических лагерей, в которых отдохнули больше 750 детей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, к. 14, кабинет 205, а также на электронную почту: baranova@eco.kreml.nnov.ru.