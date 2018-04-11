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Политика

Кандидатуру Вадима Антипова на должность прокурора Нижегородской области рассмотрит ЗС НО

13 апреля 2018 16:11  [129] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Кандидатуру Вадима Антипова на должность прокурора Нижегородской области рассмотрит Заксобрание региона. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель комитета по вопросам государственной власти и МСУ Валерий Осокин 13 апреля 2018 года.

По его словам, документы на утверждение данной кандидатуры уже поступили в ЗС НО. В настоящее время Вадим Антипов является прокурором Пермского края. Комитет по госвласти подготовит данный вопрос к рассмотрению Заксобранием 17 апреля. Заседание регионального парламента, на согласование которому будет представлена кандидатура, планируется провести 24 апреля. Коллегия Генпрокуратуры РФ планирует утвердить кандидатуру Антипова 25 апреля.

Напомним, в конце февраля 2018 года стало известно, что и.о. прокурора Нижегородской области назначен начальник управления Генпрокуратуры РФ в ПФО Андрей Юмшанов. При этом ранее, в сентябре 2017 года, Заксобрание Нижегородской области согласовало кандидатуру Евгения Денисова на должность прокурора области, однако на этом посту он утвержден не был.

СПРАВКА:
Вадим Иванович Антипов родился в 1970 году в Республике Татарстан. Начал свою трудовую деятельность в 1987 году. Проходил службу в рядах Советской Армии. Обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. В 1994 году начал свою карьеру в органах прокуратуры Российской Федерации с должности старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан, работал в различных должностях прокуратуры Республики Татарстан и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики. С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С 11 июня 2015 года – прокурор Пермского края.

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