Более двухсот пенсионеров из 17 районов Нижегородской области сдали нормы ГТО 12 апреля Спорт

Более двухсот пенсионеров сдали нормы ГТО в Ардатове Нижегородской области 12 апреля. Об этом НРО "Единой России" сообщило 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, в рамках федерального проекта партии "Единая Россия" "Старшее поколение" прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров России. Организаторами соревнований являются министерство спорта области и НРО "Союз пенсионеров России" при поддержке НРО партии.

В мероприятии приняли участие более 200 человек пенсионного возраста из 17 районов Нижегородской области. Каждая команда состояла из 12 человек, возраст участников соревнований: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.

В своей приветственной речи региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение" Владимир Тарасов отметил, что целью проведения таких массовых спортивных мероприятий, является популяризация спорта среди людей старшего поколения, привлечение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом.



"Перед нами стоит важная задача - улучшить качество жизни пожилых людей, создать для них по-настоящему комфортную среду, обеспечить их новыми возможностями для активной, интересной, насыщенной новыми впечатлениями жизни. С радостью хочется отметить, что с каждым годом увеличивается число людей пенсионного возраста, желающих принять участие в различных спортивных соревнованиях. Ведь физкультура дарит людям здоровье, продлевает жизнь и помогает в любом возрасте чувствовать себя бодрым. Силе духа и оптимизму наших спортсменов могут позавидовать даже молодые", - сказал он.



Участники соревновались в пяти видах спорта: легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс. Также пожилые люди сдавали нормы ГТО в двух видах: отжимание и наклоны. По словам организаторов, все спортсмены показали отличные результаты – большинство выполнили нормативы на "золото" и "серебро". При этом не все из участников занимаются физкультурой постоянно, а для некоторых – это первые шаги в спорте.



В командных соревнованиях по выполнению нормативов ГТО лучшие результаты показали команды Починковского и Ардатовского районов и Арзамаса. Победителем соревнований стала команда Арзамаса, еe участники набрали большее количество очков во всех видах спорта. Второе место у команды из Павловского района, третье – у Сарова.

Зональные соревнования пройдут в четыре этапа. Следующие этапы состоятся 17 апреля в Лысково, 19 апреля в Урене и заключительный этап пройдет 24 апреля в п. Сокольское. По итогам регионального этапа будет сформирована сборная команда, которая будет защищать честь Нижегородской области в финале Спартакиады России, который состоится осенью в Новосибирске.