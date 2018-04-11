Председатель правления нижегородского АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов награжден памятной медалью МВД РФ Общество

Вадим Гребенщиков, Михаил Гапонов, Равиль Белев Фото: КБ "Ассоциация"

Председатель правления нижегородского АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов награжден памятной медалью МВД РФ. Об этом пресс-служба банка сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, медаль "55 лет органам следствия системы МВД России" вручил 13 апреля заместитель начальника ГУ МВД России по региону генерал-майор юстиции Равиль Белев. Также на церемонии присутствовал председатель общественного совета при ГУ МВД Вадим Гребенщиков.

"Эта награда - большая честь для меня. В наше сложное время на этой структуре лежит огромная нагрузка и ответственность, и я рад быть им полезен", - сказал Гапонов, который является членом общественного совета при ГУ МВД РФ по региону.