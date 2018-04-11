Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2018 18:30  [90] Совет по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области планирует провести фестиваль "Высота 52"
13 апреля 2018 18:26  [110] Спасатели выезжали на эвакуацию 26 рыбаков со льдины в Нижегородской области 13 апреля
13 апреля 2018 18:22  [78] Председатель правления нижегородского АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов награжден памятной медалью МВД РФ
13 апреля 2018 18:18  [66] Нижегородский минсельхоз планирует начать посевную кампанию в конце апреля 2018 года
13 апреля 2018 18:15  [88] Вопрос проведения Дней национальных культур в Дзержинске Нижегородской области рассмотрели в Гордуме 12 апреля
13 апреля 2018 17:23  [91] Запрет на лов рыбы в местах нереста в Нижегородской области вводится с 15 апреля
13 апреля 2018 17:18  [111] Фирмы продолжают поставлять запчасти для нижегородских муниципальных автобусов под гарантийные письма, - НПАТ
13 апреля 2018 16:42  [609] Захламление эвакуационных путей и неправильное остекление - самые частые нарушения в ТЦ Дзержинска Нижегородской области
13 апреля 2018 16:36  [112] Организация из Сосновского района Нижегородской области оштрафована на 500 тысяч рублей за взятки руководителю лесничества
13 апреля 2018 16:25  [159] Минтранс оценивает готовность территории вокруг "Стадиона Нижний Новгород" на 95% по данным на 13 апреля
Общество

Председатель правления нижегородского АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов награжден памятной медалью МВД РФ

13 апреля 2018 18:22  [78] Общество
Вадим Гребенщиков, Михаил Гапонов, Равиль Белев

Вадим Гребенщиков, Михаил Гапонов, Равиль Белев

Фото: КБ "Ассоциация"

Председатель правления нижегородского АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов награжден памятной медалью МВД РФ. Об этом пресс-служба банка сообщила 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, медаль "55 лет органам следствия системы МВД России" вручил 13 апреля заместитель начальника ГУ МВД России по региону генерал-майор юстиции Равиль Белев. Также на церемонии присутствовал председатель общественного совета при ГУ МВД Вадим Гребенщиков.

"Эта награда - большая честь для меня. В наше сложное время на этой структуре лежит огромная нагрузка и ответственность, и я рад быть им полезен", - сказал Гапонов, который является членом общественного совета при ГУ МВД РФ по региону.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД
Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph