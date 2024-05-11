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Общество

Свыше 30 фальшивых купюр выявили в Нижегородской области в I квартале 2024 года

14 мая 2024 14:30  [126] Общество

Волго-Вятское ГУ Банка России представило статистику выявления поддельных купюр в Нижегородской области в I квартале 2024 года.

Согласно информации, в январе-марте текущего года в регионе выявили 32 банкноты с признаками подделки,.

Чаще всего подделывали банкноту номиналом 5000 рублей (18 штук). Также выявлено три фальшивки номиналом 2000 рублей, восемь 1000-рублевых поддельных купюр и три 500-рублёвая купюра. Поддельных монет за указанный период не было зафиксировано.

Нижегородцам рекомендуют проверять деньги сразу при их получении - хотя бы на три основных защитных признака, которые определяются наощупь, на просвет и при наклоне. О том, как обнаружить фальшивку, можно узнать на сайте Банка России.

Также подлинность денег можно проверить с помощью бесплатного приложения "Банкноты Банка России", в котором размещены подсказки, на что следует обратить внимание.

Ранее специалисты Центробанка предупредили о новых схемах дистанционного мошенничества, которые появились на фоне обновления дизайна пятитысячной купюры.

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Теги:
Деньги Мошенничество ЦБ РФ
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