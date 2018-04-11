Более 250 единиц нелегального алкоголя изъяли правоохранители в ходе рейда в Нижнем Новгороде

Более 250 единиц нелегального алкоголя изъяли правоохранители в ходе рейда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает минпром региона.

Согласно информации, 265 единиц алкогольной продукции было изъято из нелегального оборота в результате рейда по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции, который провели сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с правоохранительными органами.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, сотрудники министерства совместно с правоохранительными органами проверили два минимаркета по адресам: ул. Г. Космоса, у д.2, ул. Энгельса, у д.10.

Также в результате проверки выяснилось, что на этих торговых объектах отсутствовало оборудование, необходимое для фиксации алкоголя в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), лицензия, а также контрольно-кассовая техника. В отношении лиц, допустивших правонарушение, возбуждены административные расследования.