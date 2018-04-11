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Происшествия

Житель п.Вача Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве односельчанина

16 апреля 2018 11:18  [21] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель п.Вача Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета СК РФ по региону 16 апреля 2018 года.

По версии следствия, 21 ноября 2017 года в гостях у 42-летнего обвиняемого в доме по ул. Приовражной находился его друг, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В результате ссоры на бытовой почве знакомые подрались, и обвиняемый нанес 49-летнему потерпевшему ножевое ранение, от которого тот скончался. В ночь на 23 ноября мужчина совместно с сожительницей вынес тело погибшего на соседнюю улицу, где его и обнаружила местная жительница.

Обвиняемый вину признал частично. Его 40-летняя сожительница обвиняется по ст. 316 УК РФ (укрывательстве особо тяжкого преступления). В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.

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