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Происшествия

Кровля хлебозавода сгорела в Починках Нижегородской области 15 апреля

16 апреля 2018 12:32  [97] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кровля здания хлебозавода сгорела в с. Починки Нижегородской области 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 03:46 поступило сообщение о пожаре в здании "Починковский хлеб". До прибытия пожарных 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания, никто из них не пострадал.

В 06:36 было ликвидировано открытое горение, в 08:40 – ликвидированы последствия пожара. В результате пожара сгорела кровля здания на площади 1440 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 32 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС - 17 человек личного состава и пять единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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