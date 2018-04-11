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Общество

Роспотребнадзор продлил приостановление розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией на полгода с 20 апреля

16 апреля 2018 17:29  [19] Общество

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами приостановлена с 20 апреля 2018 года на 180 суток. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 16 апреля.

Аналогичное постановление ранее действовало с декабря 2016 года до 19 апреля 2018 года. Как отмечается в пресс-релизе, реализация этого постановления и усиление контроля за оборотом спиртсодержащей продукции позволили снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами.

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области за указанный период было проведено более 1600 внеплановых проверок. Запрещенная к реализации продукция выявлена на 122 объектах. Выявлено и снято с реализации порядка 700 литров спиртосодержащей непищевой и спиртосодержащей пищевой продукции, несоответствующей установленным требованиям. По результатам проверок в 2017 году вынесено 124 постановления о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 500 тысяч рублей.

"Основным эффектом от принятых мер стало уменьшение случаев отравлений алкоголем в 1,3 раза за 2017 год по сравнению с предыдущими годом", - говорится в сообщении.

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