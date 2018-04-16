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Общество

Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за подготовки к параду Победы

16 апреля 2018 17:35  [136] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода из-за подготовки к параду Победы. Об этом администрация города сообщила 16 апреля 2018 года.

Согласно информации, 17, 19, 21, 26 и 29 апреля с 9:30 до 14:00 будет временно ограничено движение транспорта по пл. Минина и Пожарского на участке от памятника Валерию Чкалову до ул. Варварской с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Движение транспорта по набережной Гребного канала на участке от дома №10 по ул. Красная Слобода до д. № 112А по ул. Слобода Печеры с 9:30 до 14:00 19, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля 2018 года будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Парковка транспорта в это время на вышеуказанных участках будет запрещена. Оставленные в зоне проведения мероприятий автомобили, начиная с 2:00 до 14:00 17, 19, 21 апреля, с 23 по 26 апреля, 29 и 30 апреля 2018 года, будут перемещаться на примыкающие улицы.

Напомним, в военном параде на главной площади города 9 мая 2017 года принимало участие более 1,5 тысяч военнослужащих и более 50 единиц техники Западного военного округа.

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