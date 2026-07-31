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49 участников СВО завершили обучение по программе «Герои. Нижегородская область»

31 июля 2026 12:18 Общество
49 участников СВО завершили обучение по программе «Герои. Нижегородская область»

Фото: Глеб Никитин/ MAX

49 человек завершили обучение по региональной программе «Герои. Нижегородская область», направленной на интеграцию и трудоустройство ветеранов СВО в систему госуправления. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем канале в MAX.

По словам главы региона, на участие в программе поступило 1613 заявок. После отбора к очному обучению были допущены 60 человек, а до финала дошли 49 участников.

За время обучения они прошли четыре образовательных модуля, стажировки в органах власти и на предприятиях под руководством наставников, изучили государственное управление, экономику и финансы, а также работали над проектами развития региона.

«Главное — эти люди, уже доказавшие свою преданность Родине делом, готовы так же честно и ответственно служить ей в мирной жизни», — отметил Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что часть выпускников уже работает в органах власти и на предприятиях Нижегородской области, остальные приступят к работе в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ветеран СВО Никита Зезекало возглавил нижегородское АНО. А другой ветеран СВО — Андрей Куприянов — стал мэром Заволжья.

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" Глеб Никитин СВО
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