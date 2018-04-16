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Нетрезвый водитель сбил девятилетнюю велосипедистку в Богородском районе Нижегородской области 16 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 18:15 на ул. Заводская, 68 в посёлке Кудьма. Согласно информации, 45-летний водитель автомобиля Kia, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на ребёнка на велосипеде, пересекавшего проезжую часть.
В результате ДТП девятилетняя девочка была госпитализирована.
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