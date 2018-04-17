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Общество

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области приостановило деятельность магазина "Пятерочка" в Нижнем Новгороде

17 апреля 2018 15:30  [221] Общество

Фото: Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области приостановило деятельность магазина "Пятерочка" в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба управления сообщила 17 апреля 2018 года.

Согласно информации, проверка магазина на ул. Верхнепечерской, 12А показала, что его эксплуатация ведется с нарушениями санитарных норм. В частности, было выявлено, что завоз и загрузка продукции в магазин осуществляется непосредственно под окнами жилых квартир со стороны двора жилого дома, что является нарушением требований санитарного законодательства.

В связи с установленными фактами Управлением составлен протокол по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).

По решению суда к административной ответственности привлечено ООО "Агроторг", осуществляющего торговлю. Деятельность магазина остановлена на 40 суток.

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