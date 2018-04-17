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Общество

"Теплоэнерго" планирует вывести из эксплуатации две неэффективные котельные до конца 2018 года

18 апреля 2018 09:43  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Теплоэнерго" до конца 2018 года выведет из эксплуатации две неэффективные котельные. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации 18 апреля 2018 года.

Согласно информации, работы будут выполнены в рамках инвестиционной программы. Речь идет об объектах на ул. Люкина, 6а (Московский район) и на ул. Барминская, 8а (Советский район). "Переключение потребителей на более надежные источники позволяет обеспечить бесперебойную подачу ресурсов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последние пять лет "Теплоэнерго" вывело из эксплуатации десять неэффективных котельных, параллельно построив и реконструировав сети к новым надежным источникам. За это время было переключено 278 объектов, в том числе 162 жилых дома.

"Одним из основных направлений инвестиционной программы предприятия является повышение качества поставляемого ресурса – горячей воды и тепла. Теплоэнерго в рамках инвестпрограммы ежегодно направляет порядка 300 млн рублей на вывод из эксплуатации устаревших котельных, строительство и реконструкцию сетей и переключение потребителей на более надежные источники", - сообщил генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников.

Он также рассказал, что в 2018 году будет выполнена подготовка проектно-сметной документации по переключению еще трех объектов: котельных на ул. Безрукова, 5, ул. Куйбышева, 41 и ул. Мурашкинская, 13а. Работы по переключению 66 объектов, в том числе 46 жилых домов, от котельной на ул. Мурашкинской будут начаты в 2018 году.

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