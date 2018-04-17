Двухлетний ребенок разбился насмерть при падении из окна в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 апреля Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двухлетний ребенок разбился насмерть при падении из окна в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 апреля. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, вчера днем из окна квартиры на девятом этаже дома по ул. Политбойцов выпал малолетний мальчик. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, в квартире находились бабушка и ее несовершеннолетние внуки. Младший из них забежал в комнату, приставил к окну журнальный столик, залез на него и открыл окно, после чего выпал на улицу. От полученных телесных повреждений ребенок, которому было 2,5 года, скончался на месте. Окно, из которого выпал мальчик, не было оборудовано специальными фиксаторами и замком.

Отмечается, что семья, в которой воспитывался мальчик, полная, благополучная.

СУ СК напоминает, что с наступлением теплого времени года падение из окон и с балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности.

Следователи советуют отодвинуть от окон всю мебель, чтобы ребенок не мог самостоятельно залезть на подоконник. А также необходимо поставить специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров. Никогда нельзя рассчитывать на москитные сетки и держать окна помещения открытыми, если там находится ребенок.