Евгений Люлин: «Дзержинск задаёт стандарты для всей России в работе с дошколятами» Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

В Дзержинске председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин проверил, как идет строительство новых футбольных полей на территориях детских садов.

Спикер регионального парламента осмотрел площадки в трех дошкольных учреждениях: детских садах № 110 на проспекте Ленина, № 85 на проспекте Циолковского и № 116 на улице Урицкого. В двух из них — № 85 и № 110 — строительство завершено, устраняются последние шероховатости, территории активно готовятся к открытию. В детском саду № 116 работы ещё продолжаются: сейчас там монтируют искусственное покрытие и устанавливают оборудование. Евгений Люлин пообщался с заведующими учреждений, оценил качество уже выполненных работ, обсудил графики завершения строительства и планы по дальнейшему благоустройству.

Инициатива, запущенная в Дзержинске в 2024 году совместно с директором центра «Парус» Андреем Куваевым, уже принесла результаты: на данный момент в городе химиков открыта 21 такая площадка, до конца года планируется открыть 15 мини-футбольных полей. Это значит, что современные футбольные поля появятся в половине всех детских садов Дзержинска. Опыт города химиков уже изучается Российским футбольным союзом, что говорит о высоком потенциале проекта для всей страны.

Евгений Люлин отметил, что сегодня в России нет другого города, где дети с пяти лет так массово занимались бы спортом прямо на территории детского сада. Главной целью программы спикер областного парламента назвал не подготовку профессиональных спортсменов, а воспитание здорового и физически крепкого поколения. По его словам, именно с таких маленьких площадок начинается большая любовь к спорту, здоровый образ жизни и командный дух.

Спикер также подчеркнул, что системная работа по созданию комфортной и безопасной среды в детских садах будет продолжена.