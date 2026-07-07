Защитник Илья Кирш покинул ФК «Пари НН»

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Защитник Илья Кирш покидает футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Как сообщили в пресс-службе команды, 21-летний футболист воспользовался предусмотренной трудовым договором опцией выкупа собственного контракта.
Напомним, Кирш присоединился к «Пари НН» в феврале 2026 года. За это время он провел в составе нижегородской команды 10 матчей.
В клубе поблагодарили игрока за выступления и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
После ухода из «Пари НН» защитник подпишет контракт с калининградской «Балтикой». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Ильи Кирша оценивается в 750 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Пари НН» может вернуть старое название клуба.
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