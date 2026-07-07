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Две нижегородские команды стали призерами первенства России по гребному спорту

07 июля 2026 17:48 Спорт
Две нижегородские команды стали призерами первенства России по гребному спорту

Фото: Татьяна Василенко

Со 2 по 6 июля в Нижнем Новгороде на Гребном канале проходило первенство России по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из разных регионов страны.

Спортсмены боролись за победу на дистанции 1 500 метров, демонстрируя мастерство в «одиночках», «двойках», «четверках» и «восьмерках».

По итогам соревнований два нижегородских экипажа завоевали награды. Серебряные медали в женском зачете — у Елизаветы Солобаевой, Евгении Бурхановой, Варвары Березиной, Анастасии Смирновой в дисциплине «четверка без рулевого».

В дисциплине «четверка парная» среди юношей бронзовые медали — у Михаила Горячева, Артема Короткова, Тимофея Муренького, Святослава Залюбина.

«В этом году мы отмечаем 100-летие гребного спорта и 50-летие Гребного канала. Это важная дата для нижегородской школы академической гребли и для всего регионального спорта. Мы регулярно принимаем соревнования самого высокого уровня по академической гребле. В дни состязаний на набережной Гребного канала всегда собирается много зрителей, поскольку это зрелищный и красивый вид спорта. Болельщики могут оценить и уровень спортивных навыков команд, и волевой настрой. Нижегородские команды в очередной раз показали достойный результат на первенстве России! Поздравляю ребят! Желаю новых побед!» — отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Победители и призеры в каждом виде программы награждены медалями и дипломами Министерства спорта России.

Организаторы соревнований — Министерство спорта России, Федерация гребного спорта России при поддержке министерства спорта Нижегородской области и региональной федерации гребного спорта.

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Теги:
Гребля Соревнования Спорт
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