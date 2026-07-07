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Спорт

Нижегородцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

07 июля 2026 18:29 Спорт
Нижегородцы завоевали пять медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Фото: минспорта Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на комплексе трамплинов НОСШОР им. Г.Ю. Напалкова прошли первый и второй этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина на искусственном покрытии. В соревнованиях приняли участие 80 сильнейших спортсменов из семи регионов России.

По итогам первого этапа Кубка России «золото» завоевал нижегородский спортсмен Роман Трофимов, «серебро» — у нашей землячки Софии Ермак.

На финише второго этапа Кубка России первое место снова занял Роман Трофимов, третье место — у нижегородского спортсмена Михаила Назарова. В женском зачете Софья Ермак завоевала «бронзу».

Кроме этого, Роман Трофимов стал обладателем Кубка «Лучший спортсмен», а Кирилл Котик получил специальный приз за самый дальний прыжок.

«Наша школа „летающих лыжников“ — одна из сильнейших в стране. Благодарю Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России за то, что соревнования такого высокого уровня уже второй год проходят на нижегородской земле. Для многих участников эти старты стали важным этапом подготовки к летнему сезону и возможностью проверить свои силы в борьбе с сильнейшими соперниками. Наши спортсмены достойно представили регион и завоевали по итогам соревнований пять наград. Поздравляю ребят и их тренеров», — подчеркнул министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Организаторы соревнований — Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, министерство спорта Нижегородской области и Нижегородская федерация по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина, проектный офис АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области».

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Теги:
Соревнования Спорт Трамплинный комплекс
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