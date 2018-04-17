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Происшествия

Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой на пр. Циолковского в Нижнем Новгороде утром 18 апреля

18 апреля 2018 11:31  [83] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Водитель автобуса погиб в ДТП с фурой на пр. Циолковского в Нижнем Новгороде утром 18 апреля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 06:00 в районе дома №7/1 (Сормовский район). Согласно информации, 64-летний водитель (стаж 45 лет) автобуса ЛиАЗ, следовавшего по маршруту №45, не справился с управлением и врезался в тягач Scania с полуприцепом.

По информации в сводке УГИБДД, в результате ДТП водитель автобуса получил смертельное ранение, скончался до прибытия скорой помощи. Обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются.

По непроверенным данным от очевидцев, водитель автобуса умер до ДТП, в связи с проблемами со здоровьем, из-за чего и произошло столкновение.

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