Члены комитета Думы Дзержинска Нижегородской области по горхозяйству высказали претензии к уборке дорог Общество

Члены комитета Думы Дзержинска Нижегородской области по горхозяйству высказали претензии к уборке дорог.

Как сообщила пресс-служба Гордумы 18 апреля 2018 года, состоялось очередное заседание комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. В нем приняли участие депутаты Андрей Касьянов, Евгений Минервин, Денис Савинов, Сергей Смирнов, Константин Фокин, Юрий Шахунц под председательством Олега Богданова. В заседании также участвовал глава города Сергей Попов и его заместитель Игорь Крашенинников.

О планах по ремонту дорог доложил замглавы города Александр Кабанов. В частности, он рассказал, что сейчас проводится аварийный ремонт, запланированы ремонты картами и струйно-ямочный ремонт на общей площади около 26 тысяч кв.м. Помимо этого, он сообщил, что ведется обсуждение с регионом возможной поддержки Дзержинска для проведения ремонта дорог. По его словам, общая потребность в цифрах на ремонтные работы составляет порядка 150 млн рублей.

Однако депутатов не устроили общие цифры, они попросили директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Вадима Нанаева рассказать о работах максимально конкретно. Олег Богданов напомнил, что не представлена дорожная карта ремонтов. Сергей Попов обратил внимание, что смёт убирается только в самом центре города – на пл. Дзержинского и пр. Дзержинского, и на 90% вопрос уборки смёта не решен.

Как уточнили представители администрации, смёт должен быть убран до 25 мая. Глава города предложил зафиксировать даты окончания этих работ. Депутат Евгений Минервин высказал мнение - территорией площади Дзержинского не начинать, а завершать все мероприятия по уборке: "Для жителей это будет очень хороший маркер – если убираются на Дзержинского, значит, все остальные улицы города уже в порядке".

Игорь Крашенинников поинтересовался, есть ли понимание, когда будут заасфальтированы участки дороги на проспекте Ленина, где ранее были проложены трамвайный рельсы. Его поддержал Олег Богданов: "Здесь стали образовываться стихийные стоянки автомобилей, в результате чего глина и песок выносятся на проезжую часть". По его предложению администрации было дано поручение проработать вопрос с ГИБДД УМВД г. Дзержинска в отношении установки знаков, запрещающих стоянку.

Далее вновь взял слово глава города, попросив у Вадима Нанаева пояснить, кто является ответственным от администрации за взаимодействие с областными структурами, курирующими дорожное хозяйство, как взаимодействие организовано. Сергей Попов подчеркнул, что целый ряд дзержинских дорог областного подчинения требуют срочного ремонта, например, Желнинское кольцо, Чернореченская объездная, проспект Свердлова. Вадим Нанаев сообщил, что на этой неделе Главное управление дорог Нижегородской области предоставит график ремонта дорог.

Олег Богданов предложил всем членам комитета проверить на своих округах, насколько качественно восстановлено асфальтное покрытие ресурсоснабжающими организациями, которые в прошлом сезоне проводили земляные работы. По его мнению, необходимо собрать информацию по всем случаям некачественных работ и требовать от администрации не подписывать акты о закрытии земляных работ, пока покрытие не будет выполнено с нужным уровнем качества. В итоге депутаты приняли решение направить в администрацию все высказанные предложения, а также после майских праздников организовать объезд улиц города, чтобы оценить ход ремонтных работ.

Вопросы депутатов вызвала тема реализации решения городской Думы "Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений". Народных избранников интересовало, каковы планы администрации в отношении уже утвержденного к передаче перечня объектов городского транспорта.

Александр Кабанов уточнил, что на текущий момент разработан проект концессионного соглашения и идет процесс его согласования на уровне региона. Председатель комитета предложил признать решение думы №450 от 27.12.2017 утратившим силу и вернуться к этому вопросу, когда администрацией будут определены планы в отношении данной сферы. Члены комитета поддержали это предложение.

Также на комитете депутаты поддержали предлагаемые администрацией изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания территории города, которые касаются порядка регулирования и размещения на городской территории информационных и рекламных конструкций. Дополнительно по предложению замначальника правового управления Виктории Спирченковой члены комитета рекомендовали представителям управления архитектуры и градостроительства скорректировать соответствующее постановление, указав там структурное подразделение администрации, осуществляющее контроль за размещенными информационными конструкциями.

Дополнительно в повестку дня были внесены и рассмотрены вопросы, касающиеся обслуживания зданий бывших общежитий и состояния городских кладбищ и вывоза мусора с их территорий.

В отношении бывших общежитий комитетом было дано поручение администрации к следующему заседанию представить видение, каким образом будут обслуживаться и капитально ремонтироваться здания, где ранее размещались общежития, учитывая низкий процент платежей жильцов. Вопрос содержания городских кладбищ будет рассмотрен на следующем заседании комитета.