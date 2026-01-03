До 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде за сутки

Фото:
Почти 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 3 января. При этом резко потеплеет: с 11 градусов до -1, сообщили в мэрии со ссылкой на синоптиков.
В связи с ухудшением погоды дорожники перешли на режим 24/7. Дороги обрабатываются противогололедными материалами, при необходимости устраняются подтопления талой водой. Кроме того, ведется уборка снега на тротуарах. Такую информацию субботним вечером предоставили в пресс-службе городской администрации.
Ранее сообщалось, что непогода сохранится 4 января. Водителей просят быть аккуратнее за рулем.
Напомним, из-за усиления ветра воздухоплавателям пришлось отложить старт Рождественской фиесты (0+).
