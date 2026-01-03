Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

До 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде за сутки

03 января 2026 18:08
До 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде за сутки

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Почти 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 3 января. При этом резко потеплеет: с 11 градусов до -1, сообщили в мэрии со ссылкой на синоптиков. 

В связи с ухудшением погоды дорожники перешли на режим 24/7. Дороги обрабатываются противогололедными материалами, при необходимости устраняются подтопления талой водой. Кроме того, ведется уборка снега на тротуарах. Такую информацию субботним вечером предоставили в пресс-службе городской администрации. 

Ранее сообщалось, что непогода сохранится 4 января. Водителей просят быть аккуратнее за рулем. 

Напомним, из-за усиления ветра воздухоплавателям пришлось отложить старт Рождественской фиесты (0+). 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

