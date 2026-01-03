Площадку под КРТ в Дзержинске расширили, включив два новых участка Общество

В Дзержинске увеличили площадку под реализацию проекта комплексного развития территорий (КРТ). В его состав включены два новых участка — в районе улицы Гайдара и в микрорайоне Западный-3. Это решение продиктовано необходимостью повысить экономическую эффективность всего проекта, сообщил замглавы регионального минстроя Михаил Генин в беседе с gipernn.ru.

Общая площадь застройки теперь составляет 23,42 га. Основной участок расположен в границах проспекта Дзержинского, улиц Чапаева, Черняховского, Пирогова, Матросова и Студенческой. К нему добавлены два дополнительных контура.

На всей территории планируется возведение почти 450 тысяч кв. метров недвижимости, из которых свыше 287 тысяч — это жилье. До начала строительных работ будет произведено расселение 1639 человек, проживающих на 33,3 тысячи кв. метров устаревшего жилфонда. Жители уже проголосовали за участие в программе.

Кроме жилых домов, проектом предусмотрено строительство детского сада на 200 мест, расширение дорожной сети, модернизация котельной, а также обустройство примерно 2400 парковок.

Как отметил Генин, у данного проекта уже есть предыстория: ранее площадка выставлялась на торги, но не вызвала интереса у застройщиков. Причиной стали недостаточно высокие рыночные цены на жилье в Дзержинске по сравнению с Нижним Новгородом, а также значительные расходы на расселение жителей — около 3 млрд рублей.

Чтобы проект стал привлекательнее для инвесторов, власти приняли решение включить в его состав два дополнительных участка. Один из них — это небольшой фрагмент вдоль улицы Гайдара. Второй, площадью около 7 га, находится в микрорайоне Западный, на незастроенной территории, пояснил чиновник.

Обновленную концепцию планируется представить на региональном штабе по градостроительному развитию в первом квартале 2026 года. Повторные торги запланированы на июнь, а подписание договора с новым инвестором — на август.

Напомним также, что в прошлом году Нижегородская область получила свыше 1 млрд рублей от торгов по КРТ.