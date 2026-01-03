13-летнюю школьницу четвертые сутки ищут в Нижнем Новгороде Общество

13-летнюю Дашу Майорову ищут в Нижнем Новгороде с прошлого года. Ориентировку с приметами девочками распространил поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Последний раз школьницу видели около 20:00 30 декабря у Автозаводского универмага.

У разыскиваемой рост 162 сантиметра, среднее телосложение, русые волосы со светлыми прядями на челке и серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в черные джинсы, белую майку, черную толстовку, куртку и коричневые с белой подошвой кроссовки.

Информацию о местонахождении несовершеннолетней следует сообщать по номеру (8 831) 291-51-51 либо +79103930508 (инфорг поиска Мария (Мелисса)).

Ранее сообщалось, что за год в Нижегородской области удалось отыскать более 1500 пропавших.