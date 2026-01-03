Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Последние новости рубрики Общество
03 января 2026 13:13Активисты "Единой России" поздравили российских бойцов с Новым годом
03 января 2026 13:0013-летнюю школьницу четвертые сутки ищут в Нижнем Новгороде
03 января 2026 12:14Около 11 000 жителей нижегородских сёл и деревень получили доступ к устойчивой сотовой связи в 2025 году
03 января 2026 12:12Современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в поселке Обход Уренского округа
03 января 2026 10:15Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
03 января 2026 09:37Нижегородскую область продолжит заметать снегом 4 января
03 января 2026 09:00Нижегородским вузам напомнили о сроках продления пребывания иностранных студентов
02 января 2026 17:09Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января
02 января 2026 16:31Более 1500 пропавших людей удалось найти в Нижегородской области за год
02 января 2026 16:03Партийный десант "Единой России" посетил поликлинику №30 в Советском районе
Общество

13-летнюю школьницу четвертые сутки ищут в Нижнем Новгороде

03 января 2026 13:00 Общество
13-летнюю школьницу четвертые сутки ищут в Нижнем Новгороде

13-летнюю Дашу Майорову ищут в Нижнем Новгороде с прошлого года. Ориентировку с приметами девочками распространил поисково-спасательный отряд "Волонтер". 

Последний раз школьницу видели около 20:00 30 декабря у Автозаводского универмага. 

У разыскиваемой рост 162 сантиметра, среднее телосложение, русые волосы со светлыми прядями на челке и серо-голубые глаза. В день исчезновения она была одета в черные джинсы, белую майку, черную толстовку, куртку и коричневые с белой подошвой кроссовки. 

Информацию о местонахождении несовершеннолетней следует сообщать по номеру (8 831) 291-51-51 либо +79103930508 (инфорг поиска Мария (Мелисса)). 

Ранее сообщалось, что за год в Нижегородской области удалось отыскать более 1500 пропавших. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Поиск пропавшие
