Автомобильное сообщение с двумя деревнями нарушено в г.о.Семёновский Нижегородской области из-за повреждения моста Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобильное сообщение с двумя деревнями нарушено в г.о.Семёновский Нижегородской области из-за повреждения моста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, 18 апреля в 13:20 поступило сообщение о повреждении деревянного покрытия моста через ручей на 106 км автодороги Нижний Новгород – Киров в г.о. Семеновский. Бетонные опоры и металлические конструкции моста не повреждены. Погибших и пострадавших нет.

В результате происшествия нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами: деревнями М. Покровка и Озерки, в которых проживает 59 человек. "Объездные пути отсутствуют, пешеходное сообщение не нарушено. В населенных пунктах имеются продовольственные магазины с запасом продуктов. Вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности решены. Проведен подворовый обход с целью оповещения населения. Отселение жителей не требуется", - говорится в информации.

Работы по демонтажу разрушенного деревянного настила проводит ООО "Магистраль", работы по восстановлению покрытия моста планируется завершить 19 апреля.