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Общество

Прокуратура внесла представление перевозчику за высаженного из маршрутки на мороз школьника в Сарове Нижегородской области

19 апреля 2018 10:57  [166] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление перевозчику за высаженного из маршрутки на мороз школьника в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 19 апреля 2018 года.

Прокуратура провела проверку по размещенной в интернете информации о том, что в Сарове водитель неправомерно высадил ребенка из маршрутного такси в 28-градусный мороз. Также по данному факту проводило проверку следственное управление СК РФ по региону.

Прокуратурой было установлено, что 27 апреля 2018 года несовершеннолетний школьник сел в маршрутку, но в связи с неоплатой стоимости проезда по требованию водителя покинул транспортное средство в непосредственной близости от своего дома. По данным метеослужбы температура воздуха в Сарове в этот день достигала -13°. Ребенок в результате инцидента никаких повреждений, в том числе связанных с переохлаждением, не получил.

"Вместе с тем, требование водителя о незамедлительной оплате являлось преждевременным, поскольку предусмотренный действующим законодательством порядок оплаты проезда перевозчиком установлен не был", - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой ЗАТО Саров индивидуальному предпринимателю внесено представление.

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