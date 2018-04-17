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Общество

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разрешении гражданам собирать и заготавливать валежник

19 апреля 2018 12:04  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о разрешении гражданам собирать и заготавливать валежник. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно подписанному 18 апреля 2018 года федеральному закону, валежник относится к недревесным лесным ресурсам, сбор и заготовка которых регулируются статьями 32 и 33 Лесного кодекса РФ.

"Указанное изменение допускает заготовку и сбор остатков стволов деревьев, сучьев и других являющихся валежником лесных ресурсов как при осуществлении предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, валежник отграничивается от древесины, которая в настоящее время заготавливается из погибших лесных насаждений в соответствии со статьями 29–30 Лесного кодекса Российской Федерации.

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