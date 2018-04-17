Нижегородский минсельхоз планирует довести до аграриев полный объем средств господдержки до 27 апреля Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области планирует довести до аграриев полный объем средств господдержки до 27 апреля. Об этом министр Алексей Морозов сообщил на заседании правительства региона 19 апреля 2018 года.



По его словам, из 5,3 млрд рублей, которые потребуются на весенне-полевую кампанию, более 1,5 млрд рублей составят средства господдержки, в том числе 898 млн рублей сельхозтоваропроизводителям предоставит область, 602 млн рублей – федеральный бюджет. В настоящее время до аграриев доведено 890,8 млн рублей. Еще 610,2 млн рублей планируется довести до них до 27 апреля.



Кроме того, как отметил Морозов, нижегородским сельхозтоваропроизводителям одобрено краткосрочных кредитов на 1,1 млрд рублей по программе субсидирования процентных ставок. Из этой суммы 762 млн рублей пошли на весенне-полевые работы. Общий объем кредитных средств, которые аграрии направят в этом году на весенне-полевые работы, составит более 2 млрд рублей. Около 1,8 млрд рублей на эти цели они потратят из собственных средств.



Напомним, в 2018 году в хозяйствах всех категорий в Нижегородской области план посевной кампании составляет 1 млн 143,2 тысячи га, что соответствует уровню 2017 года.



Как сообщалось ранее, в прошлом году весенне-полевые работы также оценивались в 5,3 млрд рублей.