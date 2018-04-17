Шестнадцать победителей "Лучшего руководителя года" в Нижегородской области примут участие во всероссийских конкурсах Общество

Жюри конкурса "Лучший руководитель года" в Нижегородской области выбрало 16 победителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 20 апреля 2018 года.

Согласно информации регионального министерства промышленности, в конкурсе приняли участие 84 руководителя предприятий и организаций из 39 районов региона. 16 победителей в дальнейшем представят область на всероссийских конкурсах "Молодой директор России", "Лучший руководитель года", "Женщина-Лидер.ХХI век".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, среди победителей - руководители агрофирм и заводов, строительных и транспортных компаний, директора школ и больниц, муниципалитетов и профсоюзов, медицинских и учебных заведений, а также главный редактор районной газеты.

"Среди них Людмила Сомова – ГИП ФИРМЫ "СС-Проект", Владимир Лебедев – генеральный директор ЗАО "ВяткаТрансКом", Игорь Войтенко – генеральный директор ООО "Агрофирма Мяском", Анастасия Сомцова – директор ООО "Дармилк", Ирина Фомина – главный врач ГБУЗ НО "Городская поликлиника №1", Андрей Заботин - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Городец, Сейран Искендеров - директор ЗАО "Кондор" и другие", - рассказал Максим Черкасов.

Президент Нижегородского женского союза Людмила Хохлачева добавила, что 15-17 мая 2018 года в Нижнем Новгороде пройдет Ассамблея женщин-руководителей, в которой примут участие директора из 37 субъектов РФ.