Около 150 шведских болельщиков не попали на матч в Нижнем Новгороде из-за организационных проблем в аэропорту Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 150 шведских болельщиков не смогли попасть на матч в Нижнем Новгороде из-за организационных проблем в стокгольмском аэропорту Арланда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на шведское телевидение SVT 18 июня 2018 года.

Согласно информации, чартерный самолет, который должен был вылететь утром 18 июня из Стокгольма в Нижний Новгород, отменили из-за нехватки персонала. Этим самолётом должно было лететь около 150 шведских болельщиков.

Как пояснил телевидению представитель компании-оператора аэропорта Swedavia Ханс Урус, авиакомпания Maleth Aero не смогла обеспечить рейс достаточным количеством персонала для осуществления полета, какого-либо другого самолета для полета предложено не было.

По данным газеты Aftonbladet, которые приводит информагентство, организатором поездки стала компания Watch it live, которая предлагала шведским болельщикам однодневную поездку в Нижний Новгород на первый матч шведской сборной с командой Южной Кореи. Цена билетов на авиапоездку колебалась от 5 до 15 тысяч крон (от 567 до 1700 долларов). Компания Watch it live выразила сожаление и принесла свои извинения за инцидент, пообещав возместить убытки болельщиков и разобраться в произошедшем.