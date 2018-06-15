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Экономика

Комиссия нижегородской Думы одобрила внедрение новой информационной системы в КУГИ

18 июня 2018 17:16  [260] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия нижегородской Думы по имуществу одобрила внедрение новой информационной системы в комитете по управлению городским имуществом (КУГИ). Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании профильной комиссии 18 июня 2018 года.

Председатель КУГИ Светлана Помпаева пояснила, что сейчас информация у комитета находится в трех разных базах. Первая база - об объектах, находящихся в муниципальной собственности. Отдельно существует вторая база по работе с земельными участками и третья база – по работе с правообладателями. Таким образом, нужно зайти в три базы, обработать информацию и в ручном режиме свести это в единую систему. По ее мнению, необходим единый реестр, который позволит получать достоверную информацию по каждому объекту. Ранее в комитет уже поступило коммерческое предложение по созданию единой базы данных.

По итогам обсуждения комиссия рекомендовала проект к рассмотрению на заседании городской Думы, которое состоится 20 июня.

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