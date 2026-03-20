Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Последние новости рубрики Экономика
20 марта 2026 16:38
Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России
20 марта 2026 16:24
Бесплатная акселерационная программа для ИТ-компаний запущена в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 16:08
ВТБ: розничный рынок сохранит тренд на "кредитную оттепель"
20 марта 2026 13:55
Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15%
20 марта 2026 12:00
Семь нижегородских перевозчиков получат областные субсидии в 2026 году
20 марта 2026 09:53
Заключительный муниципальный форум "Взлет. Промышленный старт" прошел в Балахне
20 марта 2026 09:52
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года. Сделано в России"
19 марта 2026 18:37
ВТБ запустил полный комплекс услуг покупки/продажи золота в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 15:47
Украшение Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России обойдется в 12 млн рублей
19 марта 2026 14:39
Продажи новой Volga в России начнутся летом: показываем фото
Экономика

Бесплатная акселерационная программа для ИТ-компаний запущена в Нижнем Новгороде

20 марта 2026 16:24 Экономика
Бесплатная акселерационная программа для ИТ-компаний запущена в Нижнем Новгороде

Бесплатная акселерационная программа «Горький. Акселератор» для ИТ-компаний от АНО «Горький Тех» стартовала в Нижнем Новгороде. Ее открытие прошло на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области.

Участие в программе принимают 15 нижегородских ИТ-компаний, имеющие собственный продукт и прошедшие экспертный отбор.

«Часто талантливые команды разработчиков просто не знают, как продвигать свой продукт дальше и к кому обратиться с соответствующим запросом. При этом их продукт в перспективе может стать действительно востребованным. Эту проблему и стремимся решить, проводя такого рода мероприятия для наших «айтишников». Задача акселератора заключается не просто в том, чтобы дать знания, но и в том, чтобы создать условия для партнерства участников с потенциальными заказчиками и инвесторами», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«Запуск акселератора – это результат системной работы с ИТ-компаниями региона, благодаря которой сегодня здесь встретились ведущие фонды и корпорации, а также нижегородские стартапы, желающие заявить о себе. Они представляют продукты в различных технологических направлениях – от решений на базе искусственного интеллекта до программных продуктов для промышленности и кибербезопасности. Запустив акселерационную программу, мы поможем им «упаковать» свою разработку так, чтобы она отвечала запросам бизнеса, инвесторов и реального сектора экономики», – рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Программа акселератора предполагает смешанный формат обучения. На онлайн-вебинарах представителям ИТ-компаний расскажут, как упаковать и масштабировать свой продукт. На очных встречах будут разбирать реальные задачи – от найма команды до экспорта. Ключевые модули обучения будут сопровождаться практическими материалами. ИТ-компании получат шаблоны по финансовой модели продукта, инструкции по найму сотрудников, чек-листы для успешной самопрезентации и другие.

«Уже два года подряд Нижегородская область занимает лидирующие позиции по мерам поддержки софтверной индустрии и отслеживанию их эффективности, является абсолютным лидером, предоставляя несколько видов налоговых льгот и программ финансирования ИТ. Регион по праву считается одним из главных ИТ-центров в стране. Поэтому движение в сторону поддержки международного сотрудничества компаний, обладающих высоким экспортным потенциалом, — правильный шаг к ИТ-лидерству. Уверен, что этот акселератор даст возможность компаниям заявить о себе и докажет высокую квалификацию российских программистов на мировой арене», - подчеркнул президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Обучение в рамках акселератора продлится с марта по май 2026 года.

«Программа направлена на то, чтобы помочь командам выстроить работу с заказчиками, корректно выявлять их потребности и адаптировать свои решения под реальные задачи рынка. При этом за каждым участником закреплен персональный трекер – наставник, который сопровождает команду на всех этапах, помогает сфокусироваться на ключевых точках роста и системно развивать продукт», – сказал директор АНО «Горький Тех» Роман Рензин.

В рамках программы участники представят свои проекты экспертному сообществу на площадке ключевого отраслевого события – конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2026»). Работа с командами будет продолжена в формате постакселерационного сопровождения, направленного на развитие продуктов, привлечение партнеров и выход на новые рынки.

«ИТ-холдинг Т1 поддерживает инициативы, которые помогают технологическим стартапам расти и выходить на новый уровень. Для нас «Горький. Акселератор» – это возможность ознакомиться с перспективными командами и вместе формировать будущее российской ИТ-отрасли. Мы рады не только выступить партнерами, но и провести для участников мастер-класс в рамках образовательной программы. Будем делиться экспертизой и наблюдать, как в Нижегородской области рождаются проекты, способные изменить рынок», – добавил партнер проекта, директор по развитию новых направлений и инноваций «ИТ-холдинга Т1» Антон Красильников.

Напомним, что проведение подобных обучающих программ для ИТ-компаний отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Нацпроект реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
