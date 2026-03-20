Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15% Экономика

Совет директоров Банка России 20 марта принял решение уменьшить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,00% годовых.

В Центробанке подчеркнули, что на ближайших заседаниях будут оценивать необходимость дальнейшего снижения ставки. Решения будут приниматься с учетом устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внутренних и внешних факторов.

Согласно прогнозу регулятора, при проводимой денежно-кредитной политике годовая инфляция в 2026 году составит 4,5-5,5%. Во втором полугодии 2026 года ожидается формирование устойчивой инфляции вблизи 4%. Начиная с 2027 года и далее показатель будет находиться на целевом уровне.

Нынешнее решение стало седьмым подряд снижением ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики продолжается с июня 2025 года.

Тогда, впервые почти за три года, ставка была понижена с рекордных 21% до 20% годовых. В дальнейшем регулятор последовательно сокращал ее: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%, и теперь — до 15%.

Таким образом, с июня 2025 года ключевая ставка снизилась суммарно с 21% до 15% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки назначено на 24 апреля.

