  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15%

20 марта 2026 13:55 Экономика
Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15%

Совет директоров Банка России 20 марта принял решение уменьшить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15,00% годовых.

В Центробанке подчеркнули, что на ближайших заседаниях будут оценивать необходимость дальнейшего снижения ставки. Решения будут приниматься с учетом устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внутренних и внешних факторов.

Согласно прогнозу регулятора, при проводимой денежно-кредитной политике годовая инфляция в 2026 году составит 4,5-5,5%. Во втором полугодии 2026 года ожидается формирование устойчивой инфляции вблизи 4%. Начиная с 2027 года и далее показатель будет находиться на целевом уровне.

Нынешнее решение стало седьмым подряд снижением ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики продолжается с июня 2025 года.

Тогда, впервые почти за три года, ставка была понижена с рекордных 21% до 20% годовых. В дальнейшем регулятор последовательно сокращал ее: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%, и теперь — до 15%.

Таким образом, с июня 2025 года ключевая ставка снизилась суммарно с 21% до 15% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки назначено на 24 апреля.

Ранее сообщалось, что задолженность по налогам и сборам перед бюджетом Нижнего Новгорода составила 2,6 млрд рублей с начала года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банк России ключевая ставка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных