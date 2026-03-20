Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 марта 2026 16:38
Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России
20 марта 2026 16:24
Бесплатная акселерационная программа для ИТ-компаний запущена в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 16:08
ВТБ: розничный рынок сохранит тренд на "кредитную оттепель"
20 марта 2026 13:55
Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15%
20 марта 2026 12:00
Семь нижегородских перевозчиков получат областные субсидии в 2026 году
20 марта 2026 09:53
Заключительный муниципальный форум "Взлет. Промышленный старт" прошел в Балахне
20 марта 2026 09:52
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года. Сделано в России"
19 марта 2026 18:37
ВТБ запустил полный комплекс услуг покупки/продажи золота в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 15:47
Украшение Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России обойдется в 12 млн рублей
19 марта 2026 14:39
Продажи новой Volga в России начнутся летом: показываем фото
Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России

Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в Золотую сотню лучших товаров России

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин вручил наградные дипломы представителям четырех предприятий, чья продукция вошла в «Золотую сотню» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» по итогам 2025 года. В мероприятии также принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Напомним, развитие конкуренции и повышение качества продукции – одни из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В число победителей вошли ООО «Хохлома» с изделием народных художественных промыслов «Ладья Кони», АО «Заволжский завод гусеничных тягачей» со снегоболотоходом гусеничным ЗЗГТ-34039, АО «Волга» с продукцией «Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования. Технические условия ТУ17.12.34-017-00279278-2024, изменение №1», а также МБУЗ «Молочная кухня» - сыр «Качотта».

«Спектр продукции победителей получился уникальным. Он во многом олицетворяет структуру нашей экономики. Мы гордимся машиностроением, целлюлозно-бумажной промышленностью, народными художественными промыслам. Отдельно отмечу молочную кухню, которая не только сохранилась, но и развилась настолько, что попала в сотню лучших товаров России. Это добрая работа, связанная со здоровьем малышей, поддержкой демографии», - отметил Глеб Никитин.

Также губернатор поблагодарил руководителя регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области (ФБУ «Нижегородский ЦСМ») Алексея Айзенберга за поддержку участников конкурса.

«Мы заняли четвертое место в стране по количеству товаров, вошедших в «Золотую сотню». Это достойный результат. У нас очень хороший ЦСМ — успешный, динамично развивающийся, бросающий вызов лидерам. И мне бы хотелось, чтобы так продолжалось и впредь. Особенно приятно, что нижегородцы в очередной раз подтвердили статус нашего региона как территории с развитой и устойчивой экономикой», - сказал Глеб Никитин.

Всего в 2025 году лауреатами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» стали товары 658 предприятий со всей страны, в том числе 37 - из Нижегородской области. Из них были отобраны участники престижной «Золотой сотни».

От Нижегородской области в программе «100 лучших товаров России» участвовали организации, победившие в региональном этапе – на конкурсе «Нижегородская марка качества». Нижегородская область сохраняет сильные позиции в этом конкурсе. Координаторами регионального этапа выступают областное министерство промышленности, торговли и предпринимательства совместно с Нижегородским ЦСМ.

 «Областной конкурс зарекомендовал себя как эффективная стартовая площадка для производителей. И этот путь, от регионального признания до выхода на федеральный уровень, действительно, непрост: чтобы пройти экспертизу, продукция должна не просто соответствовать стандартам, а превосходить их. Наша задача — оценить качество на этапе областного конкурса и помочь производителям грамотно подготовить документы, подтвердить заявленные характеристики. Успех этого года доказывает, что совместная работа регионального министерства промышленности, предприятий и ЦСМ выстроена максимально эффективно», — подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Алексей Айзенберг.

Он напомнил, что прием заявок на участие в новом сезоне «Нижегородской марки качества» уже идет полным ходом и завершится 31 мая.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных