Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России Экономика

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин вручил наградные дипломы представителям четырех предприятий, чья продукция вошла в «Золотую сотню» Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» по итогам 2025 года. В мероприятии также принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Напомним, развитие конкуренции и повышение качества продукции – одни из задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В число победителей вошли ООО «Хохлома» с изделием народных художественных промыслов «Ладья Кони», АО «Заволжский завод гусеничных тягачей» со снегоболотоходом гусеничным ЗЗГТ-34039, АО «Волга» с продукцией «Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования. Технические условия ТУ17.12.34-017-00279278-2024, изменение №1», а также МБУЗ «Молочная кухня» - сыр «Качотта».

«Спектр продукции победителей получился уникальным. Он во многом олицетворяет структуру нашей экономики. Мы гордимся машиностроением, целлюлозно-бумажной промышленностью, народными художественными промыслам. Отдельно отмечу молочную кухню, которая не только сохранилась, но и развилась настолько, что попала в сотню лучших товаров России. Это добрая работа, связанная со здоровьем малышей, поддержкой демографии», - отметил Глеб Никитин.

Также губернатор поблагодарил руководителя регионального Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области (ФБУ «Нижегородский ЦСМ») Алексея Айзенберга за поддержку участников конкурса.

«Мы заняли четвертое место в стране по количеству товаров, вошедших в «Золотую сотню». Это достойный результат. У нас очень хороший ЦСМ — успешный, динамично развивающийся, бросающий вызов лидерам. И мне бы хотелось, чтобы так продолжалось и впредь. Особенно приятно, что нижегородцы в очередной раз подтвердили статус нашего региона как территории с развитой и устойчивой экономикой», - сказал Глеб Никитин.

Всего в 2025 году лауреатами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» стали товары 658 предприятий со всей страны, в том числе 37 - из Нижегородской области. Из них были отобраны участники престижной «Золотой сотни».

От Нижегородской области в программе «100 лучших товаров России» участвовали организации, победившие в региональном этапе – на конкурсе «Нижегородская марка качества». Нижегородская область сохраняет сильные позиции в этом конкурсе. Координаторами регионального этапа выступают областное министерство промышленности, торговли и предпринимательства совместно с Нижегородским ЦСМ.

«Областной конкурс зарекомендовал себя как эффективная стартовая площадка для производителей. И этот путь, от регионального признания до выхода на федеральный уровень, действительно, непрост: чтобы пройти экспертизу, продукция должна не просто соответствовать стандартам, а превосходить их. Наша задача — оценить качество на этапе областного конкурса и помочь производителям грамотно подготовить документы, подтвердить заявленные характеристики. Успех этого года доказывает, что совместная работа регионального министерства промышленности, предприятий и ЦСМ выстроена максимально эффективно», — подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Алексей Айзенберг.

Он напомнил, что прием заявок на участие в новом сезоне «Нижегородской марки качества» уже идет полным ходом и завершится 31 мая.