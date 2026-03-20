ВТБ: розничный рынок сохранит тренд на "кредитную оттепель" Экономика

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке задает четкий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. По оценкам ВТБ, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей. Рост – более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам.

Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам. Это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие высокие ставки: сейчас гораздо выгоднее переходить на длинные депозиты сроком от года, чтобы сохранить доходность на будущее. Для краткосрочных стратегий сохраняет актуальность накопительные счета. По итогам года ВТБ ожидает рост общего объема пассивов на 10%.

«Снижение ключевой ставки стимулирует активность розничного рынка. Банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. Для клиентов это – возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью «купить» актуальность сохраняет и тренд на «копить». Ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, особенно – на длинные сроки, а накопительные счета уже укрепились в качестве народного «электронного кошелька» с дополнительной выгодой», - комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.