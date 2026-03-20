Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
20 марта 2026 16:38
Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России
20 марта 2026 16:24
Бесплатная акселерационная программа для ИТ-компаний запущена в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 16:08
ВТБ: розничный рынок сохранит тренд на "кредитную оттепель"
20 марта 2026 13:55
Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15%
20 марта 2026 12:00
Семь нижегородских перевозчиков получат областные субсидии в 2026 году
20 марта 2026 09:53
Заключительный муниципальный форум "Взлет. Промышленный старт" прошел в Балахне
20 марта 2026 09:52
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года. Сделано в России"
19 марта 2026 18:37
ВТБ запустил полный комплекс услуг покупки/продажи золота в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 15:47
Украшение Нижнего Новгорода к 9 Мая и Дню России обойдется в 12 млн рублей
19 марта 2026 14:39
Продажи новой Volga в России начнутся летом: показываем фото
Экономика

20 марта 2026
Фото: предоставлено ВТБ

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке задает четкий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке. По оценкам ВТБ, в первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей. Рост – более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам.

Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам. Это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие высокие ставки: сейчас гораздо выгоднее переходить на длинные депозиты сроком от года, чтобы сохранить доходность на будущее. Для краткосрочных стратегий сохраняет актуальность накопительные счета. По итогам года ВТБ ожидает рост общего объема пассивов на 10%.

«Снижение ключевой ставки стимулирует активность розничного рынка. Банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. Для клиентов это – возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью «купить» актуальность сохраняет и тренд на «копить». Ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, особенно – на длинные сроки, а накопительные счета уже укрепились в качестве народного «электронного кошелька» с дополнительной выгодой», - комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
