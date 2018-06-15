Последние новости рубрики Происшествия
19 июня 2018 18:47  [65] "Волгострой" в Кстове Нижегородской области оштрафован на 160 тысяч рублей за смертельный несчастный случай
19 июня 2018 17:30  [80] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Григория Гридасова
19 июня 2018 13:49  [129] Мужчина обвиняется в покушении на убийство в Дзержинске Нижегородской области
19 июня 2018 13:01  [143] Пропавшая в Нижнем Новгороде Оксана Фофанова найдена живой
19 июня 2018 09:40  [319] Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении совершившей ДТП автомобилистки на Бору Нижегородской области
19 июня 2018 09:02  [308] Суд оставил в силе приговор на 14,5 лет жителю Дзержинска Нижегородской области за убийство сожительницы из-за шутки
18 июня 2018 18:19  [610] Фигурант по делу нижегородских депутатов Глушковых задержан после выдворения из Белорусии
18 июня 2018 14:06  [338] Трое граждан задержаны по подозрению в убийстве человека из-за квартиры в Ворсме Нижегородской области
18 июня 2018 13:12  [210] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижнем Новгороде Оксаны Фофановой
18 июня 2018 12:59  [1706] Суд санкционировал проведение обысков в одной из налоговых инспекций в Нижегородской области и домах ее сотрудников
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Григория Гридасова

19 июня 2018 17:30  [80] Происшествия

Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Григория Гридасова. Об этом поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил 19 июня 2018 года.

Согласно информации, 29-летний мужчина 9 июня ушел из д. Ведерниково Городецкого района и с тех его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие, нос курносый. Был одет в черные куртку и брюки и темно-синие туфли.

В сообщении отмечается, что Гридасов нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят обращаться на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph