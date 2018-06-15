Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Григория Гридасова Происшествия

Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Григория Гридасова. Об этом поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил 19 июня 2018 года.

Согласно информации, 29-летний мужчина 9 июня ушел из д. Ведерниково Городецкого района и с тех его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие, нос курносый. Был одет в черные куртку и брюки и темно-синие туфли.

В сообщении отмечается, что Гридасов нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, волонтеры просят обращаться на горячую линию 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.