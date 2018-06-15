Молодежный парламент Дзержинска Нижегородской области выявил около 100 граффити с рекламой наркотиков Общество

Молодежный парламент Дзержинска Нижегородской области выявил около 100 граффити с рекламой наркотиков. Об этом сообщил пресс-служба Гордумы Дзержинска 19 июня 2018 года.

Согласно информации, Молодежный парламент на заседании комитета Думы по молодежи, науке и связям со СМИ отчитался о своей работе за первое полугодие 2018 года. Председатель этого совещательно-консультативного коллегиального органа Максим Харченко рассказал членам комитета о наиболее значимых мероприятиях.

Так, весной 2018 года силами членов Молодежного парламента был проведен мониторинг и фиксирование граффити с рекламой наркотических средств. По итогам сформирован перечень из 97 адресов. Полученная информация передана в исполнительный орган власти для устранения объектов вандализма. В свою очередь департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Дзержинска разослал письма директорам управляющих компаний, председателям ТСЖ и ресурсоснабжающим организациям о проведении необходимых мероприятий для ликвидации граффити. В настоящий момент формируется мобильная рабочая группа из числа членов парламента для устранения следов вандализма.

Также Харченко рассказал, что в апреле молодые ребята активно принимали участие в акции по сдаче крови на типирование. В итоге 87 дзержинцев сдали кровь, в том числе депутат Гордумы Евгений Минервин.

Членами Молодежного парламента реализуется проект "Чистый город". В его рамках весной 2018 года была организована одна из площадок Экологического фестиваля для детей, семей и молодёжи, посвящённая сбору пластика и его вторичной переработке. В завершении фестиваля были собраны два кубовых контейнера пластиковых бутылок, которые были отправлены на переработку. В мае этого года проект "Чистый город" выиграл грант в размере 31 700 рублей в конкурсе волонтерских проектов компании СИБУР. На эти средства будут установлены эко-контейнеры для сбора пластиковых отходов в Дзержинске, а также закуплены материалы и реквизит для проведения будущих эко-уроков, мастер-классов и игр на экологическую тематику.