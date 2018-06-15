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Происшествия

Житель Нижегородской области обвиняется в мошенничестве со взяткой на 5 млн рублей

20 июня 2018 12:24  [161] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижегородской области обвиняется в мошенничестве со взяткой на 5 млн рублей. Об этом пресс-служба областной прокуратуры сообщила 20 июня 2018 года.

По версии следствия, в 2016 году налоговая проверка обнаружила у общества с ограниченной ответственностью недоимку по налогам в сумме более 76 млн рублей и пени в сумме свыше 11 млн рублей.

Обладающий этой информацией житель Нижегородской области сообщил руководителю организации ложные сведения о готовности сотрудников налоговой службы за взятку в сумме 5 млн рублей снизить размер общей задолженности общества до 10 млн рублей. Руководитель общества согласился на условия, указанные злоумышленником. В январе 2017 года руководитель передал ему 5 млн рублей.

В марте 2017 года решением налоговой службы общество привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым организации доначислены налоги в сумме более 76 млн рублей, пени в сумме более 12 млн рублей и штраф в сумме более 8 млн рублей. Руководитель общества обратился в правоохранительные органы, злоумышленник был установлен и задержан. Потерпевшим заявлен иск на 5 млн рублей.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 50-летнего нижегородца по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский городской суд.

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